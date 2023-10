Sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno per il ras Gaglione

Per lui anche un’ammenda di 2mila euro.

CAPODRISE. Francesco Gaglione ha commesso nella sua vita, seppur ancora relativamente breve, una serie di reati che, se volessimo elencarli tutti, non basterebbe la pagina di un quotidiano cartaceo. Ora, al pregiudicato 32enne di Capodrise è stata imposta la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni nel Comune di residenza, oltre ad un’ammenda di 2000 euro.

La scorsa estate, solo per raccontare l’ultimo episodio che lo ha visto coinvolto, Gaglione è stato bloccato all’interno della sua Bmw con la bellezza di 38 orologi Omega X Watch dal valore di 400 l’uno e 19.000 euro in contanti (orologi probabilmente oggetto di furto. Il ras, poi, solo un anno fa è stato indagato per estorsione e minacce in concorso a due ragazzi della zona della valle Caudina, uno di Montesarchio ed un altro di San Martino Valle Caudina.

Sotto la lente il saldo di un prestito concesso ai due ragazzi: uno di 31 anni imprenditore e uno di 28 anni. Secondo i denuncianti, Gaglione avrebbe messo in atto una strategia per impossessarsi di 5 mila euro, ponendo uno dei due in una condizione di ricatto, avendolo, inoltre, anche percosso. Di questi 5mila euro il pregiudicato capodrisano ne avrebbe incassati 1000.