Sorvegliato speciale tenta la fuga, raggiunto e arrestato dalla polizia

CASERTA – Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante della Questura di Caserta, durante l’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, mentre circolava nei pressi di via Caduti sul lavoro, ha notato un uomo che, alla vista della pattuglia, tentava di allontanarsi rifugiandosi all’interno dei giardini di “Villetta di Padre Pio”.

I poliziotti si sono avvicinati a lui per identificarlo ma lo stesso risultava sprovvisto di documenti di riconoscimento. Considerata la situazione sospetta, gli operatori lo hanno accompagnato in Questura per i dovuti accertamenti. L’uomo, un cittadino italiano di 55 anni, è risultato essere pregiudicato per gravi reati contro il patrimonio e, per tale motivo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in un comune della provincia di Napoli, per la durata di due anni.

Pertanto, per la grave violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione e trovandosi sul territorio casertano senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, il 55enne è stato arrestato, in attesa di udienza con rito direttissimo.