Spaccio di cocaina e crack in centro città, 43enne torna in libertà

Revocato l’obbligo di firma per Enrico Pengue, mentre restano agli arresti i conviventi Errico Di Silvio e Filomena Ciarella: avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio.

ALIFE Niente più obbligo di firma per Enrico Pengue, il 43enne di Alife finito nelle maglie della giustizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Per il gip, infatti, che ha accolto la richiesta della difesa, non esistono più le esigenze cautelari. Restano, invece, in stato di arresto Errico Di Silvio e la sua compagna Filomena Ciarella. I tre sono accusati di cessione di droga: ad accertarlo le indagini, partite nel 2021, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che consentirono di individuare la fiorente attività di spaccio di cocaina e crack proprio nel centro della cittadina.