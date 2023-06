Spaccio di droga in tre Comuni: 4 condanne. C’è anche il figlio del ras dei Belforte

I quattro sono stati più volte colti in flagrante.

CAPODRISE/MARCIANISE/MADDALONI. Tra i quattro condannati per spaccio di droga, anche il figlio del ras dei Belforte. Francesco Piccolo, Raffaele C, Fabrizio C e Angelo S. sono, appunto, i quattro prima finiti sotto processo e, nei giorni scorsi, condannati per spaccio di stupefacenti. Fabrizio C. ha ricevuto una condanna ad un anno e 4 mesi di reclusione; Raffaele C. e Angelo S. condannati a quattro anni e quattro mesi, mentre Piccolo se l’è cavata con soli sei mesi di reclusione, con pena sospesa. Lo spaccio avveniva tra i Comuni di Maddaloni, Capodrise e San Nicola la Strada. Più volte, infatti, i quattro sono stati colti in flagranza mentre cedevano la sostanza stupefacente.