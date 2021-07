Spaccio in trasferta a Roma, 22enne beccato con 2 kg di hashish insieme al complice. Inseguiti per 1 Km

NAZIONALE/CASERTA – inseguimento nel traffico nella zona di Montesacro, in provincia di Roma. Sono stati gli agenti del III Distretto “ Fidene-Serpentara” diretti da Fabio Germani durante un servizio di controllo del territorio ad arrestare P.V., 21enne romano e V.A., 22enne della provincia di Caserta per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due giovani sono stati fermati dopo un inseguimento di circa 1 Km in via Ugo Ojetti, dopo che non si erano fermati all’alt di polizia, intimato precedentemente dalla pattuglia, già insospettita dal fare teso e guardingo dei due.

I poliziotti, al momento del controllo dei documenti, hanno notato il forte ed inequivocabile odore di sostanza stupefacente tipo hashish, pertanto hanno chiesto al soggetto di consegnare la droga. Il 21enne, incensurato, ha estratto dal proprio slip un pacchetto di sigarette all’interno del quale era celato un involucro di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di 1.18 gr.. Ma visto il forte odore, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo dove veniva rinvenuta una busta in tela contenente 12 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di Kg. 2,084.Il 22enne, invece, è stato trovato in possesso di un borsello, contenente una somma di denaro in contante pari a 18.010 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Lo stesso, nel tentativo di sfuggire al controllo, aveva tentato di darsi alla fuga correndo a piedi nella trafficata via Ojetti. Senza non poche difficoltà, vista l’alta densità veicolare presente, dopo circa 300 m di inseguimento, il giovane con precedenti specifici di polizia è stato fermato dagli agenti. Dopo gli accertamenti di rito, i due giovani sono stati accompagnati presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per il giorno seguente.