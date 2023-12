Sparatoria nelle case popolari di S. MARIA C.V.: 18enne confessa e fa ritrovare l’arma

Il ferimento venerdì pomeriggio ad epilogo di un’accesa discussione tra il compagno della cugina e …

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Emergono dettagli sulla sparatoria andata in scena nel pomeriggio di Venerdì 8 dicembre in via Giotto presso il Rione Iacp a Santa Maria Capua Vetere.

Una violenta lite tra la O.S., 57 anni e la compagna la quale ha allertato il padre sopraggiunto sul posto in compagnia del nipote 18enne, N.M. , e di altri familiari. I congiunti della donna presso l’abitazione di O.S. ed è nata una lite violenta sfociata con un colpo di pistola che ha colpito al piede destro il 55enne mentre si trovava tra le scale ed il pianerottolo d’ingresso della propria abitazione.

A sparare, come già scritto nel nostro primo lancio (CLIKKA E LEGGI) è stato N.M., cugino della fidanzata della vittima che nei locali del commissariato sammaritano in presenza del suo legale ha ammesso di aver sparato, al cugino acquisito, con una Beretta 22 con matricola abrasa occultata in un primo momento e fetta poi ritrovare agli inquirenti in un cestino del giardinetto comunale in prossimità delle palazzine. Deferito, il 18enne, per lesioni personali dolose aggravate, detenzione illecita di arma da sparo, porto abusivo di armi.