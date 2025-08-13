SPARI AL BAR. Colpi di pistola tra ragazzi davanti al noto locale. La lite con i “vicini” e le ipotesi della droga e della camorra

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASTEL VOLTURNO – Come già raccontato in un articolo pubblicato ieri, martedì, c’è stata alta tensione nella tarda serata di lunedì a Pinetamare, in zona darsena San Bartolomeo, dove si è verificato un grave episodio nei pressi del Bar Serenella, locale storico del litorale domizio.

Secondo una prima ricostruzione, un alterco scoppiato tra alcune persone avrebbe inizialmente assunto i contorni di una lite verbale, degenerando poi in un’aggressione. La situazione sembrava essersi ristabilita quando, improvvisamente, una vettura con a bordo tre individui a volto coperto è sopraggiunta ad alta velocità. I passeggeri del mezzo avrebbero estratto due pistole semiautomatiche e sparato diversi colpi in aria – si parla di almeno sette esplosioni – prima di allontanarsi rapidamente dal luogo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini. In corso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nell’area, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Fortunatamente non si registrano feriti.

In particolare, gli investigatori ipotizzano un possibile collegamento con soggetti riconducibili all’area di influenza del gruppo Longobardi-Beneduce, storicamente operativo a Pozzuoli, comune che contiene la zona balneare di Licola assieme alla confinante Giugliano.