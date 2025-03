Spari contro abitazione: notte di paura nel casertano. Indagano i carabinieri

I bossoli ritrovati in strada

FALCIANO DEL MASSICO – Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi questa notte in via Eucalipti a Falciano del Massico. L’allarme lanciato questa mattina ha portato sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno transennato la strada per effettuare i necessari rilievi.

Secondo i primi riscontri raccolti in paese i colpi di pistola sarebbero stati esplosi contro un’abitazione della zona. Indagini dei militari dell’arma sono in corso per far luce su ogni aspetto della vicenda. Un primo importante contributo potrebbe arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere della zona.