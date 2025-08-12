SPARI CONTRO IL BAR. Scendono dall’auto e sparano colpi di pistola davanti al bar dei giovani sul litorale

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASTEL VOLTURNO – Attimi di tensione nella notte a Pinetamare, località del litorale di Castel Volturno, dove sono stati sparati sette colpi d’arma da fuoco nei pressi di un bar molto frequentato da giovani e giovanissimi.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la sparatoria sarebbe avvenuta a seguito di un alterco tra due gruppi di ragazzi. Dopo che la situazione sembrava essersi calmata, è sopraggiunta un’auto con a bordo tre persone incappucciate. Due di loro sarebbero scesi dal veicolo e avrebbero esploso diversi colpi in aria utilizzando pistole semiautomatiche.

Fortunatamente, non si registrano feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.