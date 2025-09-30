STADIO DEL NUOTO CHIUSO. Il comitato attacca la provincia: “la mala politica e la mala gestione vogliono il nostro silenzio”

30 Settembre 2025 - 13:29

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa del gruppo di persone e di operatori che stanno lottando per questa assurda vicenda

COMUNICATO STAMPA

In questo istante ci hanno girato questa foto, lo Stadio del Nuoto è VUOTO, hanno UCCISO l’anima di
questa città, hanno UCCISO le speranze, i bisogni, le necessità di una comunità intera e lo hanno fatto
dalle loro poltrone, dai loro palazzi, lo hanno fatto chiusi in una stanza mentre il popolo urlava fuori.

Noi continueremo a URLARE, noi NON staremo ZITTI, noi GRIDEREMO tutto il nostro SDEGNO perché la
cattiva politica cerca IL SILENZIO, i cattivi amministratori non vogliono RUMORE perché le cose poco
pulite hanno bisogno del BUIO.

Proviamo tanta RABBIA e DOLORE perché abbiamo speso tutta la nostra VITA in questa CASA e ce la
stanno portando via per i loro INTERESSI, non quelli dei cittadini, non quelli dei bambini, non quelli degli
sportivi, degli anziani, dei disabili, dei neonati.

Stamattina alle 12:00 in Consiglio Provinciale grideremo con tutta la nostra ANIMA il nostro SDEGNO e lo
faremo con l’anima, non con le parole che rimarranno educate e oneste perché ci dovrà essere sempre un
palmo di distanza fra i cittadini onesti ed educati e la politica indifferente che condanna una comunità
intera.

CI AVETE DATO UN COLPO AL CUORE MA NON MORIAMO, NON MORIAMO PERCHÉ DOVETE
GUARDARCI NEGLI OCCHI, DOVETE GUARDARE OGNI NOSTRA LACRIMA.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino