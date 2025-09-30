STADIO DEL NUOTO CHIUSO. Il comitato attacca la provincia: “la mala politica e la mala gestione vogliono il nostro silenzio”

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa del gruppo di persone e di operatori che stanno lottando per questa assurda vicenda

COMUNICATO STAMPA

In questo istante ci hanno girato questa foto, lo Stadio del Nuoto è VUOTO, hanno UCCISO l’anima di

questa città, hanno UCCISO le speranze, i bisogni, le necessità di una comunità intera e lo hanno fatto

dalle loro poltrone, dai loro palazzi, lo hanno fatto chiusi in una stanza mentre il popolo urlava fuori.



Noi continueremo a URLARE, noi NON staremo ZITTI, noi GRIDEREMO tutto il nostro SDEGNO perché la

cattiva politica cerca IL SILENZIO, i cattivi amministratori non vogliono RUMORE perché le cose poco

pulite hanno bisogno del BUIO.



Proviamo tanta RABBIA e DOLORE perché abbiamo speso tutta la nostra VITA in questa CASA e ce la

stanno portando via per i loro INTERESSI, non quelli dei cittadini, non quelli dei bambini, non quelli degli

sportivi, degli anziani, dei disabili, dei neonati.



Stamattina alle 12:00 in Consiglio Provinciale grideremo con tutta la nostra ANIMA il nostro SDEGNO e lo

faremo con l’anima, non con le parole che rimarranno educate e oneste perché ci dovrà essere sempre un

palmo di distanza fra i cittadini onesti ed educati e la politica indifferente che condanna una comunità

intera.



CI AVETE DATO UN COLPO AL CUORE MA NON MORIAMO, NON MORIAMO PERCHÉ DOVETE

GUARDARCI NEGLI OCCHI, DOVETE GUARDARE OGNI NOSTRA LACRIMA.