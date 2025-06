Stalking a una minore, condannato ex titolare di un caseificio

Archiviato Il reato di violenza sessuale inizialmente ipotizzato

GRAZZANISE – Condanna a un anno e quattro mesi per un ex commerciante di Grazzanise titolare di un caseificio, accusato di atti persecutori nei confronti di una minorenne. I giudici di secondo grado hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa confermando la sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, tra la fine del 2021 e la primavera del 2022 una minorenne sarebbe stata oggetto di molestie da parte dell’uomo con oltre 130 messaggi inviati da un falso profilo social. A questi avrebbero fatto seguito telefonate e videochiamate, culminate con presunti appostamenti nei pressi dell’abitazione e della scuola della ragazza.

L’episodio più grave si sarebbe verificato nei giorni precedenti l’incidente probatorio, quando l’imputato avrebbe ripreso a contattare la vittima per cercare – secondo l’accusa – di influenzarla psicologicamente in vista della sua testimonianza in tribunale. Archiviato Il reato di violenza sessuale inizialmente ipotizzato .