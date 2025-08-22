Stalking, torna in carcere Mowgli

Raggiunto da una nuova ordinanza cautelare. Era già ristretto ai domiciliari per aver gestito la piazza di spaccio di via Taormina

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE– È tornato dietro le sbarre da qualche giorno Giorgio Monaco, alias Mowgli. Il giovane è stato raggiunto da una nuova ordinanza cautelare con l’accusa di stalking ai danni di una ragazza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. L’esecuzione della misura è stata affidata ai carabinieri della stazione di Teverola.

Monaco non è nuovo alle cronache giudiziarie. Nel giugno del 2024 era già stato arrestato con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per quei fatti, la Procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione; il Tribunale di Napoli Nord lo ha condannato a 5 anni e 2 mesi.

Secondo le ricostruzioni investigative, il giovane gestiva una vera e propria piazza di spaccio allestita all’interno di un palazzo di via Taormina, a Casal di Principe, dove fu bloccato dai carabinieri nel corso di un’operazione antidroga.