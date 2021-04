STOP AL TRAFFICO FERROVIARIO. Disagi per i pendolari

VILLA LITERNO -Numerosi disagi da stamattina per centinaia di pendolari sulla linea Napoli San Giovanni Barra – Villa Literno. Dalle 5 di stamattina infatti è sospeso il traffico ferroviario per il furto dei cavi in rame della linea. Alcuni malviventi, approfittando della notte, hanno messo a segno il colpo rubando una grossa quantità di rame che ha praticamente fermato decine di treni. E’ attualmente in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per sostituire i cavi e ripristinare la piena funzionalità della linea. E’ stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Villa Literno e Pozzuoli. Dalle ore 7.25 sulla linea Napoli-Roma via Cassino, direzione Roma, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Caserta per un inconveniente tecnico, è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti di 50 minuti per 1 treno AV, di 30 minuti per 3 Intercity e fino a 70 minuti per 10 Regionali.