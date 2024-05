Strada dissestata e case svalutate, protesta dei residenti di via Patturelli

A prendere la parola è un’abitante della zona: “Chiediamo interventi immediati”.

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) Le condizioni dell’asfalto in via Patturelli peggiorano di giorno in giorno e i residenti iniziano ad alzare la voce: “Chiediamo degli interventi immediati e risolutivi”, ha detto per tutti Lina Rocci, che abita in zona insieme al marito e alle sue bambine. Buche sull’asfalto, ma anche carreggiata ristretta a causa dei lavori in corso laddove dovrebbe venire un nuovo centro commerciale.

“Quando abbiamo acquistato casa da queste parti, ci hanno fatto pagare anche i servizi, vendendoci però soltanto promesse: le condizioni attuali di questa parte della città, svalutano anche i nostri appartamenti”.

Insomma grosso malcontento tra i residenti di via Patturelli.