STRAGE SFIORATA A TEANO. Fuga di gas, appartamento saturo: coppia di coniugi salvata in extremis dai vigili del fuoco

Ad allertare il 115 sono stati alcuni residenti della zona a seguito della forte odore presente nell’aria

TEANO – Alle ore 23:15 di ieri, alcuni residenti di Teano hanno allertato i Vigili del Fuoco del distaccamento locale dopo aver percepito un forte odore di gas provenire da via Gradoni Santa Maria la Nova, al civico 7.

Giunti sul posto, i pompieri hanno individuato una copiosa fuga di GPL all’interno di un’abitazione situata in un vicoletto. L’appartamento era occupato da una coppia, che al momento dell’arrivo dei soccorritori stava dormendo, ignara del pericolo.

Con estrema cautela e “a rallentatore”, come impone la procedura in presenza di ambienti saturi di gas, i Vigili del Fuoco hanno fatto evacuare i due occupanti. La causa dell’emergenza è stata individuata in una perdita proveniente da una bombola collocata in uno sgabuzzino dell’abitazione.

Fortunatamente, la coppia non ha riportato alcuna conseguenza fisica e non è stato necessario il ricorso a cure mediche. Tuttavia, il pericolo corso è stato altissimo: la concentrazione di gas poteva risultare letale per inalazione o provocare un’esplosione devastante.

Grazie al tempestivo intervento dei residenti e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, è stato scongiurato un dramma.