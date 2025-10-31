Studentessa vittima di abusi, chiusa in casa con il fratellino, chiama l’insegnante e viene salvata dalla Polizia Municipale

Gli agenti hanno immediatamente disposto il trasferimento dei due minori presso una struttura protetta, garantendo loro sicurezza e assistenza

AFRAGOLA – Una giovanissima ragazza, vittima di presunti abusi, è stata salvata negli scorsi giorni dalla Polizia Municipale dopo aver chiesto aiuto telefonicamente alla sua insegnante. La studentessa, che non frequentava la scuola da settimane, è riuscita a lanciare l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Giunti sul posto, i caschi bianchi hanno trovato la porta e le finestre dell’abitazione sigillate. La minorenne era chiusa in casa senza chiavi né cellulare, insieme al fratellino. Gli agenti hanno immediatamente disposto il trasferimento dei due minori presso una struttura protetta, garantendo loro sicurezza e assistenza.

Sono in corso indagini approfondite per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabilità. Le autorità competenti stanno ascoltando testimoni e acquisendo tutti gli elementi utili per chiarire le circostanze in cui la ragazza è stata costretta a vivere in condizioni di isolamento e pericolo.