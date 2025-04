Stuprata da un coetaneo durante una festa in discoteca: ARRESTATO 17enne

Sostenuta dai propri genitori e dal personale medico la giovane ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto

CELLOLE – Un minorenne, del casertano, è stato arrestato, lo scorso 1°aprile, dai carabinieri della tenenza di Gaeta per violenza sessuale aggravata nei confronti di una coetanea, classe 2008. Il provvedimento, emesso dal Tribunale per i Minori di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, arriva in seguito ad un’indagine che ha portato all’individuazione del ragazzo.

I fatti risalgono allo scorso mese di dicembre, quando la ragazzina, dopo aver partecipato ad una festa in discoteca a Baia Domizia, a Cellole, era rientrata a casa con evidenti segni di aggressione fisica. Sostenuta dai propri genitori e dal personale medico, ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto, raccontando di essere stata vittima di un’aggressione brutale da parte di un giovane conosciuto durante la serata.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, con meticolosità e discrezione, hanno permesso di raccogliere prove determinanti che hanno consentito di richiedere ed ottenere la misura cautelare coercitiva. Il giovane è stato trasferito presso l’istituto di pena minorile di Nisida dove rimarrà in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Questo episodio si aggiunge a una lunga lista di violenze che purtroppo si consumano in contesti che dovrebbero essere luoghi di divertimento sicuro. Un fenomeno allarmante che richiama l’attenzione sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione e prevenzione, affinché le serate tra amici non diventino scenari di paura e sofferenza