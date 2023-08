SUICIDIO A BOCCA DELLA SELVA. Lacrime e applausi per i funerali di Paolo. Il suo ultimo post: “Accetto ma non mi adeguo…”. IL VIDEO

PIEDIMONTE MATESE (Lidia e Christian de Angelis) – Grande partecipazione ai funerali del 31enne Paolo Quercia, l’uomo originario della cittadina termale di Telese Terme che ieri, lunedì, si è tolto la vita lasciandosi cadere con una fune da un albero, dopo aver raggiunto Bocca della Selva.

Stamani si sono celebrati i funerali del giovane presso la Chiesa di Santo Stefano, nella sua Telese Terme.

Probabilmente alla base del gesto una grande delusione, come si può evincere dall’ultimo post sul suo profilo Facebook in cui scriveva così: “Imparare a stare bene da soli non è retorica. Negli ultimi anni ho compreso fino in fondo quanto sia potente il rapporto che ho con me stesso, quanto sia prezioso e salvavita sapersi guardare dentro e affrontarne i mostri. In questi anni ho visto parenti voltarmi le spalle, amicizie barattate con qualche nuovo legame di circostanza e il grande amore finire tra altre braccia. Accetto, ma non mi adeguo al tradimento e alla vostra mentalità consumistica in cui i rapporti umani valgono quanto una t-shirt Primark da 1€.”

