Tari, bollette in arrivo a CASAGIOVE. Il dirigente: in caso di errori, contattate gli uffici

Paone tenta di evitare file e polemiche in Comune

CASAGIOVE (Debora Carrano) – In arrivo le notifiche per il pagamento della Tari. Dal Comune, al fine di evitare critiche e polemiche, ma anche le file che generano sempre un totale malcontento, il dirigente Michele Paone ha precisato che “l’avviso di pagamento riporta, così come ha previsto dalle disposizioni dell’Arera, la situazione dei pagamenti degli anni precedenti per come risultano dalla banca dati”.

“Se ci sono discordanze, – ed è questa la precisazione dell’ufficio – il contribuente può semplicemente inviare copia alle mail indicate oppure telefonare ai numeri indicati. Non c’è bisogno di istanze di riesame e annullamento”.

Una questione quella delle bollette di pagamento che comunque crea sempre disagi, polemiche e disguidi.