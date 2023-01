TEANO. Fondi ai Comuni marginali: in arrivo 354mila euro. Il piano per il sostegno alle giovani coppie

Trentanovemila euro a disposizione per chi trasferisce la residenza all’interno del comune sidicino

TEANO (Pietro De Biasio) Il comune di Teano è risultato beneficiario di 354.483,80 euro stanziati dal Dipartimento per le politiche di coesione a valere sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali. L’Amministrazione Comunale intende utilizzare la prima annualità delle somme assegnate con il D.P.C.M. del 30 settembre 2021, pari ad € 78.774,18, per gli interventi per “la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese”. La somma di € 39.387,09 sarà concessa per contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. L’Amministrazione Comunale del sindaco Giovanni Scoglio ha quindi stabilito di concedere contributi, fino ad un massimo di 5.000 euro. Questa un’opportunità, ad esempio, per le giovani coppie, che potranno contare su di un piccolo sostegno per accedere, magari, alla loro prima casa. Allo stesso tempo rappresenta un’occasione per rivitalizzare il Comune che, come centinaia di piccoli comune italiani, soffre fortemente il tema dello spopolamento. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità per partecipare al bando.