TEANO. I ragazzi dell’Istituto alberghiero ai Campionati studenteschi di scacchi

Anna Gaglione, Tullio Gaglione, Aniello D’Auria, Daniele Paduano e Francesco Tizzano hanno partecipato alla fase provinciale.

TEANO (Pietro De Biasio) Gli studenti dell’Istituto Alberghiero IPSSART di Teano hanno partecipato alla Fase Provinciale di Scacchi dei Campionati Studenteschi 2022/2023 che si sono svolti presso il Liceo “S. Pizzi” di Capua. Sotto la guida del Prof. Marco Barra, che ha fornito supporto morale incoraggiandoli e motivandoli a dare il massimo, i ragazzi e le ragazze hanno dimostrato una grande passione e dedizione per il “nobil guoco”. Gli studenti Anna Gaglione, Tullio Gaglione, Aniello D’Auria, Daniele Paduano e Francesco Tizzano hanno partecipato alla competizione che si è svolta in un clima di grande tensione e concentrazione. Gli studenti dell’istituto sidicino hanno dimostrato le loro conoscenze sulle aperture, sulle difese e sui sacrifici per riuscire a battere gli avversari molti agguerriti. Il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Mesolella ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi studenti perché la partecipazione alla fase provinciale di scacchi è stata sicuramente un’opportunità importante per loro di dimostrare le loro abilità e la loro dedizione per gli scacchi. La squadra dell’IPSSART di Teano ha dimostrato di avere qualità in abbondanza, e siamo sicuri che continuando a lavorare duramente per migliorare le loro abilità, continueranno a stupirci con i loro successi futuri.