Tenta furto in casa di un carabiniere, 32enne ARRESTATO dopo folle inseguimento

CASERTA – E’ finito in manette dopo aver tentato il furto in casa di un carabiniere per poi scappare a bordo di un’auto rubata nel casertano. Il malvivente si è introdotto nell’abitazione del militare dell’Arma che, rincasando, al termine del servizio, lo ha sorpreso.

Il ladro, vistosi scoperto, è scappato alla guida di una Fiat Cinquecento con cui ha cercato anche di investire il carabiniere. Ne è scaturito un inseguimento, durante il quale l’uomo ha abbandonato l’auto scappando nelle campagne circostanti. Rintracciato e condotto nella Caserma dei Carabinieri di Cassino è emerso che il 32enne non poteva uscire dalla sua abitazione di Napoli perché sottoposto agli arresti domiciliari, per altre vicende giudiziarie.