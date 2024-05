Tentano di rubare una Fiat 500, banditi messi in fuga dalle urla del proprietario

Il tentativo di furto è avvenuto all’ora di pranzo.

CAPODRISE. Hanno tentato di rubare una Fiat 500 in via Silvio Pellico a Capodrise, all’ora di pranzo. I malviventi, a bordo di una Panda nera, si sono avvicinati all’auto da loro individuata e tentato di scassinare la portiera. Il proprietario, affacciatosi alla finestra, ha iniziato ad urlare, mettendo così in fuga i banditi. Allertate le forze dell’ordine.