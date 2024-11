Tentato furto in appartamento, messi in fuga dal vicino

Per raggiungere l’abitazione si sono serviti di un’impalcatura

SESSA AURUNCA – Raid, ieri pomeriggio poco dopo le 18:30, in via XXI Luglio, a Sessa Aurunca. Nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione di alcuni abitanti della zona. I ladri hanno agito nonostante le diverse attività commerciali aperte e i proprietari in casa. Raggiunto l’appartamento, hanno provato a forzare una finestra; per fortuna, i rumori hanno allertato uno dei residenti che è riuscito a metterli in fuga.