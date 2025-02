IL VIDEO. Raid di piombo fuori la sala scommesse per lo squillo alla fidanzata di un altro: in manette due giovanissimi

Nella spedizione punitiva vennero esplosi tre colpi di arma da fuoco. nel corso dell’azione rimase ferito ad un polpaccio in terzo ragazzo estraneo ai fatti

LUSCIANO – I Carabinieri della Stazione di Lusciano della Compagnia di Aversa, all’esito di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere per L.A., e custodia in’ I.P.M. per C.P., entrambi cittadini italiani rispettivamente di 20 e 16 anni, disposte dai rispettivi Giudici per le indagini preliminari

ln particolare, i destinatari del provvedimento sono gravemente indiziati di aver sparato 3 colpi di pistola cal. 6,35 su un gruppo di ragazzi che sostavano in strada a Lusciano il 06.01.2025, per “punire” uno di questi per aver effettuato uno squillo alla fidanzata di uno dei destinatari della misura. Nel corso dell’azione rimaneva ferito al polpaccio un terzo ragazzo estraneo.

L'intervento tempestivo dei militari e gli accertamenti immediatamente effettuati sul posto unitamente alle attività tecniche di sopralluogo hanno consentito di ricostruire in dettaglio la grave vicenda e di identificare dopo poche ore gli indiziati, oggi destinatari dei provvedimenti cautelari. Le successive indagini, sviluppate attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, il racconto della vittima e dei testimoni presenti nonché l'analisi' dei tracciati GPS, hanno consentito di ricostruire il grave quadro indiziario sulla base del quale i Giudici per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord e presso il Tribunale per i minorenni di Napoli hanno accolto le richieste di applicazione di misura.

ln particolare, i destinatari del provvedimento sono gravemente indiziati di aver sparato 3 colpi di pistola cal. 6,35 su un gruppo di ragazzi che sostavano in strada a Lusciano il 06.01.2025, per “punire” uno di questi per aver effettuato uno squillo alla fidanzata di uno dei destinatari della misura. Nel corso dell’azione rimaneva ferito al polpaccio un terzo ragazzo estraneo.

L'intervento tempestivo dei militari e gli accertamenti immediatamente effettuati sul posto unitamente alle attività tecniche di sopralluogo hanno consentito di ricostruire in dettaglio la grave vicenda e di identificare dopo poche ore gli indiziati, oggi destinatari dei provvedimenti cautelari. Le successive indagini, sviluppate attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, il racconto della vittima e dei testimoni presenti nonché l'analisi' dei tracciati GPS, hanno consentito di ricostruire il grave quadro indiziario sulla base del quale i Giudici per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord e presso il Tribunale per i minorenni di Napoli hanno accolto le richieste di applicazione di misura cautelare avanzate dalle rispettive Procure della Repubblica