TERREMOTO. Forti scosse fanno “ballare” Napoli, sisma avvertito anche nel casertano

CASERTA – Due terremoti di magnitudo 4.4 e 3.5 hanno scosso la zona dei Campi Flegrei nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 maggio, alle ore 12:07, con la seconda scossa a pochi minuti di distanza.

L’epicentro è stato localizzato a una profondità di soli 3 chilometri, con coordinate geografiche corrispondenti all’area di Pozzuoli, nel cuore dell’area vulcanica flegrea, da tempo sotto osservazione per il fenomeno del bradisismo. L’evento sismico è stato registrato dalla Sala Operativa dell’INGV-Osservatorio Vesuviano.

Le scosse sono chiaramente percepita non solo a Napoli e in diversi comuni della sua provincia, ma anche in alcune aree della provincia di Caserta, specialmente nei centri più vicini al confine con il Napoletano. Tra questi, i cittadini di Parete, Lusciano, Trentola Ducenta e Cesa hanno riferito di aver avvertito distintamente il terremoto. Anche ad Aversa e nei vicini comuni di San Marcellino, Casapesenna, Sant’Arpino e San Cipriano d’Aversa è stato percepito un lieve tremore, sufficiente a suscitare preoccupazione ma, fortunatamente, senza causare danni né feriti.

Le segnalazioni giunte ai centralini della protezione civile e delle forze dell’ordine sono state numerose, anche se non si sono registrate situazioni di emergenza.