TERREMOTO IN CAMPANIA. Il sisma sentito da Caserta fino in Puglia

CASERTA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è prodotta questa mattina alle 10.20 con epicentro a

Laviano, in provincia di Salerno. Il sisma, che è stato rilevato dall’Ingv a una profondità di 15 chilometri, è stato

avvertito in una zona comprendente diversi Comuni colpiti dal terremoto del 1980 in Irpinia.

Secondo quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’intensità del sisma ha toccato in maniera molto lieve anche la provincia di Caserta.

I centri ricadenti nel raggio di 100 chilometri dall’epicentro sono Battipaglia, Potenza, Avellino, Salerno, Cava dei Tirreni, Benevento, Scafati, Castellammare di Stabia, Cerignola, Torre del Greco, Portici, Foggia, Ercolano, Acerra, Afragola, Casoria, Caserta,

Napoli, Giugliano, Marano, Aversa e Andria.