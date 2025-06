Terribile schianto in moto, allievo ispettore della Polizia muore a 27 anni

L’incidente alle 14:30 di ieri, sabato, lungo la strada che collega la Domiziana nei pressi della località Cappella Reale di Falciano del Massico

FRANCOLISE – Un tragico incidente avvenuto alle 14:30 di ieri, sabato 28 giugno, ha strappato alla vita Enzo Spagnuolo, 27 anni originario di Francolise e allievo ispettore della Polizia di Stato. L’incidente mortale è avvenuto sulla strada che collega la Domiziana a Cancello ed Arnone, nei pressi della località Cappella Reale di Falciano del Massico.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane Spagnuolo stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando sarebbe stato urtato da un’autovettura, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato fatale: nonostante il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, per il 27enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Mondragone. I militari hanno avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.