Terrore in piena notte: esplode bombola di gas in casa. DUE FERITI

VILLA DI BRIANO – Un’esplosione di bombola di gas ha scosso la notte a Villa di Briano. L’incidente è avvenuto intorno all’1:30, provocando una densa nube di fumo. Non è chiaro cosa abbia provocato l’esplosione di questa bombola, situata in un abitazione di via Apuleio.

Due persone, un uomo di 33 anni e una donna di 74, sono rimaste intossicate. Fortunatamente, nessuno è stato gravemente ferito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, evitando danni maggiori.