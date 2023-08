Tiktoker si riprende nell’obitorio in cui giace il corpo del figlio morto

“Atto inqualificabile, deriva culturale senza ritorno. Verificare veridicità del video”

COMUNICATO STAMPA – “Sta diventando virale il video registrato da un tiktoker all’interno dell’obitorio dove giacerebbe il cadavere del figlio. Questo soggetto si aggira per le stanze della struttura senza alcun riguardo mentre si filma soffermandosi anche sulla porta dietro la quale ci sarebbero le spoglie del figlio. Lo ritengo un atto inqualificabile, segno di una deriva sub culturale senza più alcuna morale, senza rispetto nemmeno per i morti e per il dolore. Un punto di non ritorno nella galleria degli orrori che ormai è diventato questo social. Ho chiesto di verificare l’identità del soggetto e la veridicità di quanto raccontato nel video. Anche se si trattasse di uno scherzo, siamo di fronte senza dubbio ad una delle più squallide e sconcertanti performance che un essere ‘umano’ possa concepire”.

Questo il duro commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli cui hanno segnalato il video pubblicato dal sito del giornalista Pino Grazioli.