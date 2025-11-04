TOPI IN COMUNE. Scatta la chiusura degli uffici. E non è una sorpresa: ecco perché 4 Novembre 2025 - 11:21

CAPUA – Il comune di Capua è teatro, ancora una volta, di episodi al limite, ma questa volta la politica attiva non entra nel merito della discussione. La sede del comune lungo Corso Appio è stata, infatti, chiusa per “PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E MISURE DI SANIFICAZIONE” come recita l’ordinanza disposta dal sindaco Adolfo Villani. L’episodio non dipinge sicuramente nel migliore dei modi la sede dirigenziale del Comune di Capua, ma quanto meno il servizio non è del tutto paralizzato, in quanto all’interno della stessa ordinanza si legge di un temporaneo spostamento della sede degli uffici in via Luigi Baia nella frazione di Sant’Angelo in Formis dalla data ordierna del 4/11 fino alla fine dei lavori di disinfestazione. Di seguito riportiamo gli orari: – lunedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00

– martedì dalle ore 9.00 alle 11.30 / dalle ore 15.00 alle ore 17.00

– mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

– giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00

– venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 La presenza dei roditori all’interno del Comune non si presenta di certo come una novità, con gli uffici situati nello stesso palazzo nel quale si sviluppa il Chiostro dell’Annunziata (posto alle spalle rispetto alla sede comunale), luogo in piccola parte tenuto in buone condizioni con bar, ristoranti e locali, per la restante parte, invece, lasciato al degrado più totale. Erba non sempre curata, odori disgustosi, scenari non del tutto piacevoli in cui si presentano i topi che, ragionevolmente, trattandosi di un ambiente aperto e di una struttura unica, arrivano ad infestare anche l’edificio dirigenziale della città di Adolfo Villani.