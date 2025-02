Torna dalla messa e trova la casa svaligiata

A lanciare l’allarme sono stati i familiari della vittima

CALVI RISORTA – Hanno agito nel pomeriggio di ieri, alle 18:00 circa all’interno di un’abitazione nella frazione di Visciano a Calvi Risorta, vittima una donna dl posto.

Approfittando dell’assenza della proprietaria una banda di ladri sono riusciti a introdursi in casa della vittima che si trovava in chiesa per la messa domenicale riuscendo a portare via preziosi e contanti. Quando è scattato l’allarme, lanciato da alcuni familiari della vittima, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine al fine di avviare le indagini per risalire ai responsabili del raid.