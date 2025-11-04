TRAGEDIA A CASERTA. 21enne trovato senza vita nella sua casa di Centurano

L’ipotesi del gesto estremo è quella al momento più plausibile

CASERTA – Aveva 21 anni C.M., il ragazzo di Caserta, residente nella frazione di Centurano, ritrovato privo di vita ieri sera, poco dopo le 23, nella sua abitazione.

L’arrivo dei sanitari del 118 è stato vano, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, i carabinieri, attivati per avviare le indagini e accertare le dinamiche dell’accaduto, si stanno concentrando sull’ipotesi del suicidio, per le circostanze che hanno rinvenuto al momento dell’arrivo sul posto.

Una notizia drammatica, terribile che sta provocando grande commozione anche in chi non conosceva il 21enne proprio per la dinamica, al momento senza un motivo chiaro. Saranno gli approfondimenti degli inquirenti a fare luce su quello che ad ora è un drammatico evento.

