TRAGEDIA A CASERTA. Ragazzo di 21 anni si toglie la vita

CASERTA – Un giovane di 21 anni è stato rinvenuto senza vita nelle prime ore di questa mattina a Caserta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe perso la vita in seguito a impiccagione. I Carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le dinamiche dell’accaduto e ricostruire la sequenza degli eventi. Il corpo è stato posto sotto sequestro e verrà sottoposto a autopsia su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.