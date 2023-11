TRAGEDIA A CASERTA. 77enne membro di una famiglia imprenditoriale si uccide. La versione dei Grimaldi: “È depressione”

CAPUA – “La notizia della morte di Enrico Grimaldi è accompagnata, nei media, da quella della modalità suicidio. E’ doveroso precisare da parte della famiglia che le ragioni di tale gesto, fatto che non è veramente di interesse pubblico di là’dell’evento, sono da ricercare nello stato recente di depressione in cui era caduto per la diagnosi che gli era stata fatta di una patologia assai grave. Nessun altra causa può essere alla base della determinazione suicida.”

Questa è la nota che la famiglia di Enrico Grimaldi, 77enne di Capua, suicidatosi nella sua abitazione di via Mulini Reali, a Caserta, ha rilasciato alla stampa.

Non capita molto spesso, aggiungiamo noi, che una famiglia, in questo caso nota per la sua attività imprenditoriale nell’ambito della costruzione di scatole in cartone, segnali alla stampa un motivo medico così specifico, ovvero una patologia e la successiva depressione del loro familiare.

Evidentemente l’obiettivo di questa missiva riguarda il voler spegnere le incessanti voci che, come spesso capita, coprono fatti del genere. Si tratta, comunque, di una posizione univoca, visto che Enrico Grimaldi non pare abbia lasciato lettere in cui potesse spiegare i motivi di tale gesto.