TRAGEDIA A IBIZA. Muore noto imprenditore casertano

La notizia del suo decesso ha sconvolto l’intera comunità.

GRICIGNANO DI AVERSA. E’ stato probabilmente colto da ischemia, il 41enne Domenico Russo, morto ad Ibiza. La notizia del suo decesso ha colpito profondamente la comunità di Gricignano di Aversa. Russo, infatti, era un noto imprenditore, molto conosciuto nell’agro aversano e si trovava sull’isola iberica per un soggiorno. Sul suo corpo verranno ora effettuati esami autoptici per accertare le cause della sua morte. Dopodiché la salma potrà essere rimpatriata per l’ultimo saluto nella sua terra d’origine.