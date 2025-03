Tragedia in vacanza uccide Nicola, 19enne casertano. Parla la madre: “finalmente la verità, incidente causato…”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Filomena Russo è la madre di Nicola Iorio, il 19enne morto in un incidente con le moto d’acqua in Albania. In un lungo post su Facebook, Filomena racconta la sua sofferenza e denuncia le bugie raccontate per nascondere la verità. Dopo sei mesi di dolore e menzogne, finalmente è emersa la realtà: l’incidente non è stato causato da un’onda anomala, come inizialmente dichiarato, ma da un altro conducente che ha travolto Nicola.

Filomena critica le versioni false che sono state diffuse, incluso il racconto che Nicola fosse arrivato vivo in ospedale, cosa che non è mai accaduta. Denuncia anche il tentativo di accusare suo figlio di essere responsabile dell’incidente e l’atteggiamento di chi ha cercato di difendersi mentendo invece di assumersi le proprie colpe.

La madre esprime il suo dolore per le menzogne che hanno continuato a ferire la sua famiglia, anche dopo la morte del figlio. Nicola, dice Filomena, era un ragazzo straordinario, con un cuore grande, sempre pronto ad aiutare gli altri. Aveva sogni e progetti per il futuro, ma a soli 19 anni, la sua vita è stata spezzata.

Filomena sottolinea che la verità è finalmente venuta a galla e nessuna bugia potrà mai cancellarla. Nicola vive nel cuore di chi lo ha amato sinceramente e non sarà mai dimenticato.