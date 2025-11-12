Tragedia nei boschi, muore durante una battuta di caccia. INDAGANO I CARABINIERI

L’episodio ha destato profondo cordoglio nella comunità locale, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato

VAIRANO PATENORA – Tragedia nella mattinata di oggi in contrada Scafa Vecchia, a Vairano Patenora, dove un anziano cacciatore di 84 anni, Luigi P., originario di Fuorigrotta, ha perso la vita sembrerebbe a causa di un malore improvviso mentre si trovava nel bosco per una battuta di caccia.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, residente da tempo nella zona, si è recato di buon’ora nei campi insieme ad alcuni amici per praticare la consueta attività venatoria. Poco dopo i compagni di caccia, non vedendolo rientrare, si sono messi a cercarlo trovandolo accasciato al suolo

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e un’ambulanza del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Saranno le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo a chiarire ogni aspetto della tragica vicenda.

