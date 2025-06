Tragedia nei campi, anziano agricoltore muore mentre lavora il terreno

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SESSA AURUNCA – Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di San Carlo, frazione collinare di Sessa Aurunca. Vittorio Mancini, 88 anni, pensionato conosciuto e stimato in zona, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri, travolto dal suo trattore mentre lavorava nel proprio appezzamento di terra.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, come era solito fare, era uscito al mattino per dedicarsi ai lavori agricoli. Quando, nel corso della giornata, i figli, che vivono fuori regione, non sono riusciti a mettersi in contatto con lui, si sono insospettiti. Preoccupati, hanno allertato alcuni parenti del posto, chiedendo di andare a controllare.

Le ricerche sono durate alcune ore e si sono concluse nel modo più drammatico: Vittorio Mancini è stato ritrovato privo di vita accanto al trattore, in un campo poco distante dalla sua abitazione. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per l’anziano non c’era più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.