TRAGEDIA NEI CAMPI. Schiacciato dal trattore mentre lavora il terreno, muore agricoltore

Vigili del Fuoco sul posto per estrarre il corpo dal mezzo agricolo. Si procede al riconoscimento

TEANO (EZ) – Si ribalta il trattore, morto agricoltore di Teano. Una persona nota stimata da tutti. Si tratta di un 67enne di cui si sta procedendo al riconoscimento e quindi ad informare i familiari. Per correttezza e per rispetto dell’uomo non lo facciamo noi, prima che non lo abbiano fatto le forze dell’ordine. La tragedia è stata come accaduta stamattina all’alba del 10 luglio 2025 a Teano, località San Lieno, zona nota anche come le «Rocce del Diavolo».

Si tratterebbe di un agricoltore, espositore ambulante anche del chilometro zero del mercatino di Teano, stava probabilmente lavorando per dissodare il suo stesso terreno, come faceva ormai da sempre. Era anche abile come manovratore di mezzi agricoli e capace meccanico. Non si conoscono i motivi reali dell’incidente mortale. Sul posto in questo momento ci sono i Vigili del Fuoco di Teano e l’Ambulanza del 118. Una tragedia del lavoro, nei campi di Teano, nel mese di luglio, quando quasi tutti sono in ferie, la morte di una brava persona e di un grande lavoratore: un fatto che sta scuotendo l’intera comunità sidicina.