TRAGEDIA SFIORATA. Colpi di pistola per festeggiare Capodanno, proiettili colpiscono stanza di una ragazza

AVERSA – Sono stati genitori della giovane ad entrare nella stanza, ancora vuota, essendo la giovane figlia non ancora rientrata in casa dopo i festeggiamenti di capodanno, e a trovare il vetro in frantumi e un proiettile in casa.

È quanto sarebbe avvenuto nella notte di San Silvestro in un’abitazione di Aversa, in piazza della Concordia.

Fortunatamente al momento dello sparo la stanza era vuota, poiché, come detto, la giovane era a casa del fidanzato.

I genitori hanno informato le forze dell’ordine, consegnando il bossolo del proiettile agli inquirenti.