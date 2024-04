TRAGEDIA SFIORATA. Roulotte in fiamme a pochi passi dal deposito di gas

Non si conoscono ancora le cause che hanno innescato il rogo.

CELLOLE. Momenti di panico si sono vissuti oggi quando un enorme incendio ha devastato le ruolotte, quattro per la precisione, ferme in un parcheggio nelle campagne di Cellole, in località Pigna.

Un rogo che ha minacciato di propagarsi fino al vicino deposito della Diana Gas. Un timore scongiurato, fortunatamente, dal repentino intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta (intervenuta anche un’autobotte dal distaccamento di Aversa) che hanno evitato che le fiamme raggiungessero il deposito di gas.