TRAGEDIA SFIORATA. Giovane precipita in un pozzo: salvato dalla madre

L’incidente nella notte

PIETRAMELARA – Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto nella notte a Pietramelara. Un giovane è caduto in un pozzo. Potrebbe essersi trattato di un momento di sconforto o anche di un tragico incidente. Per fortuna la madre ha visto tutta la scena ed ha fatto scattare immediatamente l’allarme. In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri ed un’ambulanza del 118. L’ impatto della caduta sembrerebbe non aver prodotto particolari conseguenze. Riportato in superficie Il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118, trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese e affidato alle cure dei medici.