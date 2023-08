TRAGEDIA SFIORATA. Papà casertano si tuffa in mare e batte la testa sugli scogli: ECCO come sta

In calce all’articolo il post che in queste ore sta facendo il giro della rete nel quale vengono chiarite le condizioni del 40enne

PIETRAMELARA – Sarebbero in netto miglioramento le condizioni di Antonio P., 40 anni, l’uomo rimasto ferito a seguito di una caduta, forse un tuffo finito male, mentre si trovava in vacanza in Costiera Amalfitana. Soccorso e trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania il turista casertano, sposato e padre di una bambina, era finito in rianimazione.

Sta facendo, in queste ore, il giro dei social, un post di aggiornamento delle sue condizioni di salute che lasciano ben sperare una rapida ripresa del giovane papà. Sottoposto ad un intervento chirurgico a causa dell’ematoma alla testa, e successivamente trasferito nel reparto di Terapia Intensiva Antonio si è risvegliato, è cosciente e ricorda quanto accaduto. Avrebbe iniziato a muovere gli arti superiori, sempre secondo quanto scritto nella rete, e ad acquisire sensibilità a quelli inferiori. Intanto la comunità tutta si è raccolta in preghiera per lui e si è stratta ai familiari