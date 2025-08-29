TRAGEDIA SFIORATA. Perde il controllo dell’auto e rischia di finire in un burrone

Il tratto di strada in questione è considerato pericolosissimo dagli automobilisti del posto in quanto sprovvisto di qualsiasi barriera protettiva

SESSA AURUNCA – Tragedia sfiorata in località Saucito, nei pressi della frazione collinare di San Carlo a Sessa Aurunca. Un’auto, con a bordo tre persone, per cause ancora in corso di accertamento ha urtato muretto di contenimento a bordo strada rischiando di precipitare nel burrone sottostante

Solo la prontezza del conducente ha evitato il peggio. Il punto in questione è noto tra gli abitanti come “i duecento metri maledetti”: una curva pericolosissima priva di adeguate protezioni, dove l’unico ostacolo tra la carreggiata e uno strapiombo di circa cento metri è il muretto in questione urtato dall’automobilista.

L’auspicio è che finalmente dopo tanti anni si possa intervenire mettendo in sicurezza il tratto stradale, magari con un guard rail, e la vita di numerosi automobilisti che percorrono il tratto in questione