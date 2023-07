TRAGEDIA. Uomo si toglie la vita a 31 anni

PIEDIMONTE MATESE – Bocca della Selva, la cui cima si inerpica fino a 1500 metri sul livello del mare, è un luogo particolarissimo.

Oltre alla bellezza della sua geografia fisica, presenta una particolare tipologia di confine comunale e quindi provinciale.

La cima, dove si trova lo storico rifugio, un bar e un ristorante all’interno, appartiene alla provincia di Benevento, ma non al comune di Pietraroja, il più vicino, ma al comune di Cusano Mutri, ben più a valle.

Scollinando e proseguendo per 50 metri, trovi un cartello con la scritta della strada provinciale di Caserta. Non sappiamo se è stato segnalato anche il comune, ma da lì in poi, ex pista di sci dismessa compresa, Bocca della Selva diventa una località montana, sito più alto della provincia casertana.

Ma come succede nel caso di Pietraroja e Cusano, quello non è il comune di Letino o di San Gregorio Matese, i centri abitati più vicini, e nemmeno di Gallo Matese o Castello Matese, più a valle. No, quella porzione di Bocca della Selva che, a sua volta, dopo un chilometro, sconfina nel Molise, è territorio di Piedimonte Matese, più a valle di tutti.

Ed è proprio a Bocca della Selva che si sarebbe ucciso un 31enne originario del centro di Telese Terme. Non si conoscono al momento le motivazioni che hanno indotto l’uomo a compiere il gesto estremo, attraverso impaccagione.

Il 31enne si era allontanato dalla propria abitazione questa mattina in sella alla sua moto.