Tragico schianto, si ribalta auto con quattro militari: gravissimo 21enne casertano

L’incidente ieri in Sardegna.

SANTA MARIA A VICO/VILLAMASSARGIA Gravissimo incidente, nella giornata di domenica, sulla SP2 nel tratto fra Carbonia e Villamassargia. Un ragazzo di 21 anni, Raffaele Viglioti, di Santa Maria a Vico, militare in carriera in servizio nella base di Teulada, è in fin di vita nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato trasportato con l’elisoccorso di Areus.

La Kia su cui viaggiava in compagnia di tre commilitoni di 24, 22 e 21 anni, tutti feriti ma non in pericolo di vita, è uscita di strada ribaltando più volte. Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono intervenute altre tre ambulanze e i carabinieri di Domusnovas per i rilievi di legge.

I quattro giovani militari, liberi dal servizio, erano diretti verso Cagliari per trascorrere in città la giornata festiva. Due sono ricoverati nell’ospedale Sirai di Carbonia, il terzo nel Policlinico di Monserrato.