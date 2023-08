IL NOME. Trattore si ribalta, muore operaio di 67 anni

Inutili i soccorsi

TORRE DEL GRECO – Un uomo di 67 anni, Domenico Izzo, è morto oggi a Torre del Greco schiacciato dal trattore sul quale stava effettuando alcune opere di sbancamento all’interno di un’area agricola di via Montagnelle, zona periferica della città.

Sul posto sono arrivati ​​gli agenti del Commissariato di polizia che hanno avviato le indagini. Secondo una prima

ricostruzione sembra che l’uomo, fosse impegnato in interventi di sbancamento iniziati da alcuni giorni.

L’allarme è scattato quando i proprietari del fondo si sono resi conto di non avvertire più i rumori del mezzo e di non avere notizie del lavoratore, considerato da tutti un esperto del settore. Poco dopo, la scoperta del mezzo ribaltato sotto il quale era rimasto il sessantasettenne. Immediati i soccorsi, rivelatisi però inutili. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del118, per l’uomo non c’era Infatti più niente da fare. La Procura di Torre Annunziata, secondo quanto si è appreso, ha disposto il sequestro della salma, portata all’obitorio di Castellammare di Stabia.