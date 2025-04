Travolge scooter e scappa: caccia ad una Fiat 500 blu

A raccontare l’accaduto, nei social, è il padre di uno dei ragazzi

CASAL DI PRINCIPE – Auto travolge scooter e si dà alla fuga: è caccia a una Fiat 500 blu. I fatti nel weekend in corso Umberto a Casal di Principe. Stando a quanto raccontato dal padre di una delle vittime in un duro sfogo affidato ai social, la vettura, a tre porte e di colore metallizzato, ha colpito 2 scooter con in sella 4 ragazzi che, sbalzati in aria, hanno riportato diverse ferite. Sul posto i sanitari del 118 che hanno medicato i malcapitati; per fortuna, nulla di grave.

Dopo l’impatto il conducente della Fiat 500 non si è fermato a prestare soccorso, ma si è dato alla fuga. “Mi appello a chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni che possano aiutare a rintracciare questo individuo. Le forze dell’ordine sono già intervenute, e con l’aiuto delle telecamere speriamo di poter risalire a chi ha agito in modo così vile. L’unione fa la forza, e insieme possiamo fare la differenza per fare in modo che questa persona non rimanga impunita per il dolore e la sofferenza che ha causato a due giovani”, è l’appello del genitore