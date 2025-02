TRENI IN TILT. Rubati cavi di rame a due passi dalla stazione. Odissea per i pendolari casertani della Roma-Napoli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

FALCIANO DEL MASSICO – Un furto di cavi di rame avvenuto presso la stazione di Falciano del Massico, sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, ha causato significativi disagi alla circolazione dei treni. L’incidente ha determinato rallentamenti e ritardi fino a 90 minuti per i treni Intercity e Regionali, con il personale tecnico al lavoro per ripristinare il servizio.

A partire dalle prime ore del mattino, la linea è stata gravemente compromessa, con l’intervento dei tecnici impegnati a riparare i danni causati dal furto. La circolazione dei treni è stata fortemente rallentata, con alcune tratte che hanno visto cancellazioni e modifiche nel percorso.

I treni Regionali hanno visto un aumento dei tempi di percorrenza, con ritardi superiori ai 30 minuti. Il personale di Trenitalia ha lavorato attivamente per fornire soluzioni alternative ai passeggeri e garantire il regolare proseguimento dei viaggi.

Al momento, la situazione è in fase di normalizzazione, con alcuni tratti ancora soggetti a rallentamenti. I passeggeri sono invitati a utilizzare il servizio Cerca Treno per monitorare gli aggiornamenti in tempo reale e ricevere informazioni su eventuali modifiche al percorso